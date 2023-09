MOIS DE MOBILISATION OCTOBRE ROSE Salle du Conseil Dangé-Saint-Romain Catégories d’Évènement: Dangé-Saint-Romain

Vienne MOIS DE MOBILISATION OCTOBRE ROSE Salle du Conseil Dangé-Saint-Romain, 7 octobre 2023, Dangé-Saint-Romain. MOIS DE MOBILISATION OCTOBRE ROSE Samedi 7 octobre, 09h00 Salle du Conseil Mobilisation d’Octobre Rose

Samedi 7 Octobre 2023

à 9h – Promenade de santé de 5 kms.

à 11 h – rencontre à la salle du Conseil avec des représentants de la ligue Départemental et de l’ONG les Soroptimist pour informer et échanger sur le cancer du sein.

Collecte de papier / carton au profit de la Ligue avec « Les Bennes roses » Salle du Conseil 5 Place de la Promenade – 86220 DANGÉ ST-ROMAIN Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T09:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

2023-10-07T09:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Dangé-Saint-Romain, Vienne Autres Lieu Salle du Conseil Adresse 5 Place de la Promenade - 86220 DANGÉ ST-ROMAIN Ville Dangé-Saint-Romain Departement Vienne Lieu Ville Salle du Conseil Dangé-Saint-Romain latitude longitude 46.937011;0.606032

Salle du Conseil Dangé-Saint-Romain Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dange-saint-romain/