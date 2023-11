Présentation de l’Italie Salle du conseil Champagné-Saint-Hilaire, 4 novembre 2023, Champagné-Saint-Hilaire.

Champagné-Saint-Hilaire,Vienne

Dans le cadre du prix des lecteurs de littératures européennes de Cognac, la bibliothèque municipale de Champagné-Saint-Hilaire organise une semaine italienne qui débutera le samedi 4 novembre 2023 à 20h dans la salle du Conseil Municipal, avec la présentation de l’Italie par Elena Marcone.

La semaine italienne se déroulera du 4 au 12 novembre avec la participation de différents partenaires, en particulier de l’école André Léo.

Quatre romans italiens faisaient partie de la sélection :

– Après la pluie de Chiara MEZZALAMA

– Nous voulons tous être sauvés de Daniele MENCARELLI

– Brigantessa de Giusepe CATOZZELIA

– Mon nom est sans mémoire de Michela MARZANO

À Champagné-Saint-Hilaire, 16 lecteurs ont participé à ce prix.

Ces romans et d’autres documents d’auteurs italiens sont à disposition à la bibliothèque le mercredi de 10h30 à 12h30, le jeudi de 17h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

Salle du conseil

Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Cognac readers? prize for European literature, the Champagné-Saint-Hilaire municipal library is organizing an Italian week, starting on Saturday November 4, 2023 at 8pm in the Salle du Conseil Municipal, with a presentation of Italy by Elena Marcone.

The Italian week will run from November 4 to 12, with the participation of various partners, in particular the André Léo school.

Four Italian novels were part of the selection:

– Après la pluie by Chiara MEZZALAMA

– Nous voulons tous être sauvés by Daniele MENCARELLI

– Brigantessa by Giusepe CATOZZELIA

– My name is without memory by Michela MARZANO

In Champagné-Saint-Hilaire, 16 readers took part in this prize.

These novels and other documents by Italian authors are available at the library on Wednesdays from 10.30am to 12.30pm, Thursdays from 5pm to 6.30pm and Saturdays from 10am to 12pm.

En el marco del premio Cognac para los lectores de literatura europea, la biblioteca municipal de Champagné-Saint-Hilaire organiza una semana italiana, que comenzará el sábado 4 de noviembre de 2023 a las 20.00 horas en la Sala del Consejo Municipal, con una presentación sobre Italia a cargo de Elena Marcone.

La semana italiana se desarrollará del 4 al 12 de noviembre con la participación de varios socios, en particular la escuela André Léo.

La selección incluye cuatro novelas italianas:

– Après la pluie (Después de la lluvia) de Chiara MEZZALAMA

– Nous voulons tous être sauvés de Daniele MENCARELLI

– Brigantessa de Giusepe CATOZZELIA

– Mon nom est sans mémoire de Michela MARZANO

En Champagné-Saint-Hilaire, 16 lectores participaron en este premio.

Estas novelas y otras obras de autores italianos están disponibles en la biblioteca los miércoles de 10.30 a 12.30 h, los jueves de 17.00 a 18.30 h y los sábados de 10.00 a 12.00 h.

Im Rahmen des Leserpreises für europäische Literatur von Cognac organisiert die Stadtbibliothek von Champagné-Saint-Hilaire eine italienische Woche, die am Samstag, den 4. November 2023, um 20 Uhr im Ratssaal mit einer Präsentation von Elena Marcone über Italien beginnt.

Die italienische Woche findet vom 4. bis 12. November unter Beteiligung verschiedener Partner, insbesondere der André-Leo-Schule, statt.

Vier italienische Romane waren in der Auswahl enthalten:

– Nach dem Regen von Chiara MEZZALAMA

– Wir wollen alle gerettet werden von Daniele MENCARELLI

– Brigantessa von Giusepe CATOZZELIA

– Mein Name ist ohne Gedächtnis von Michela MARZANO

In Champagné-Saint-Hilaire nahmen 16 Leser an diesem Preis teil.

Diese Romane und weitere Literatur italienischer Autoren sind in der Bibliothek mittwochs von 10:30 bis 12:30 Uhr, donnerstags von 17:00 bis 18:30 Uhr und samstags von 10:00 bis 12:00 Uhr verfügbar.

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou