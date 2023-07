Exposition archéologique sur les caves médiévales de Moret et sa région Salle du conseil, annexe de la Mairie de Saint-Mammès Saint-Mammès Catégories d’Évènement: Saint-Mammès

Seine-et-Marne Exposition archéologique sur les caves médiévales de Moret et sa région Salle du conseil, annexe de la Mairie de Saint-Mammès Saint-Mammès, 16 septembre 2023, Saint-Mammès. Exposition archéologique sur les caves médiévales de Moret et sa région 16 et 17 septembre Salle du conseil, annexe de la Mairie de Saint-Mammès Exposition archéologique, retraçant les recherches et sauvetages de caves médiévales de Moret, Saint-Mammès et sa région. Découvrez plus de 40 lieux uniques, leurs emplacements, leur vocation et leur utilité, ainsi que leurs achitectures étonnantes. Apprenez comment les fouilles ont été menées, sur plusieurs dizaines d’années, au travers d’indices et de recoupements historiques. Cette exposition est proposée par l’association CRDMA 77. Salle du conseil, annexe de la Mairie de Saint-Mammès 2 rue Grande 77670 Saint-Mammès Saint-Mammès 77670 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© CRDMA 77

