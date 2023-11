Conte de Noël « Les pirates pour sauver la planète » Salle du Conclave du Palais Rihour Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Conte de Noël « Les pirates pour sauver la planète » Salle du Conclave du Palais Rihour Lille, 9 décembre 2023, Lille. Conte de Noël « Les pirates pour sauver la planète » Samedi 9 décembre, 14h30 Salle du Conclave du Palais Rihour Gratuit – sans réservation CONTE DE NOEL « LES PIRATES POUR SAUVER LA PLANÈTE »

Par la Compagnie Insolit’a Danse Une pirate vogue au milieu des océans pour retrouver son fameux trésor dont elle a oublié l’emplacement. Elle va avoir besoin de l’aide de créatures fantastiques et de celle des enfants pour réussir son aventure. Samedi 9 décembre à 14h30 et à 16h30 (durée : 1h) Salle du Conclave – Palais Rihour

Place Rihour

Gratuit – sans réservation

ENFANTS Salle du Conclave du Palais Rihour Place Rihour Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T14:30:00+01:00 – 2023-12-09T15:30:00+01:00

