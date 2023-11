Chanter pour le plaisir Salle du Club (mairie) Saint-Priest-les-Fougères, 29 novembre 2023, Saint-Priest-les-Fougères.

Saint-Priest-les-Fougères,Dordogne

Groupe de chanteurs amateurs qui se font plaisir avec des chansons en tous genres.

Salle du Club (mairie)

Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Group of amateur singers who enjoy themselves with songs of all kinds

Grupo de cantantes aficionados que se divierten con canciones de todo tipo

Gruppe von Amateursängern, die sich mit Liedern aller Art vergnügen

