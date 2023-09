La Mauvaise Nuit Salle du Citoyen Lognes, 26 mars 2024, Lognes.

La Mauvaise Nuit Mardi 26 mars 2024, 11h00, 15h00 Salle du Citoyen Gratuit sur réservation pour les experts DRAC

La Mauvaise Nuit

Texte de de Marco Baliani / traduit de l’italien par Olivier Favier et Federica Martucci / Mise en scène par Julien Kosellek / Interprété par Laurent Joly

_____

ANATOMIE D’UNE VIOLENCE POLICIERE

Comment un simple contrôle d’identité tourne-t-il au passage à tabac ?

La Mauvaise Nuit décrypte la rencontre tragique d’une patrouille de police et de Tano, un être sans défense qui promène son chien un peu plus tard que d’habitude.

La pièce ne se résume pas a l’exposé d’un évènement ; elle se faufile dans la mécanique de la brutalité et de la haine, et éclaire le processus de désignation du bouc-émissaire ; grâce à de continuels changements de perception, le texte nous fait entrer et sortir de la tête et des corps des différents protagonistes.

Marco Baliani, figure indiscutable du théâtre de narration, nous plonge dans les origines de la violence individuelle et collective.

L’acteur Laurent Joly s’empare de cette partition kaleidoscopique ; alternant récit et incarnation, il nous guide dans l’anatomie d’une violence policière.

____

Une production estrarre

Co-production Théâtre Antoine Vitez – Scène d’Ivry, avec le soutien de L’Ecole Auvray-Nauroy et du département du Val-de-Marne.

Traduction avec le soutien de la Maison Antoine Vitez.

Ce projet est soutenu par la Fondation Jan Michalski.

L’ensemble théâtral estrarre est en résidence de création au Théâtre Antoine Vitez d’Ivry-sur-Seine pour trois saisons, il est aussi conventionné par le département du Val de Marne au titre de l’aide au développement.

Salle du Citoyen 17 rue du Suffrage Universel 77185 Lognes Lognes 77185 Le Segrais Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production@estrarre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 79 46 60 62 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-26T11:00:00+01:00 – 2024-03-26T11:55:00+01:00

2024-03-26T15:00:00+01:00 – 2024-03-26T15:55:00+01:00

baliani estrarre

Romain Kosellek