Emoi culturel : Gonflée à bloc Salle du cinéma Gabarret, 24 février 2024, Gabarret.

Gabarret,Landes

Une comédie hilarante sur un couple de futurs parents !

Entre fringales constantes, émotions surdéveloppées, libido qui joue les montagnes russes, crises existentielles et réflexions, suivez le quotidien de ces 2 futurs parents, qui s’apprêtent à vivre le plus beau chamboulement de leur vie..

2024-02-24 fin : 2024-02-24 22:30:00. EUR.

Salle du cinéma

Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine



A hilarious comedy about a couple of parents-to-be!

Between constant cravings, overdeveloped emotions, a roller-coaster libido, existential crises and reflections, follow the daily lives of these 2 parents-to-be, who are about to experience the biggest upheaval of their lives.

¡Una comedia divertidísima sobre una pareja de futuros padres!

Entre antojos constantes, emociones desbordadas, una libido de montaña rusa, crisis existenciales y reflexiones, siga el día a día de estos 2 futuros padres, que están a punto de experimentar el mayor trastorno de sus vidas.

Eine urkomische Komödie über ein Paar werdender Eltern!

Zwischen ständigen Heißhungerattacken, überentwickelten Emotionen, einer Libido, die Achterbahn fährt, existenziellen Krisen und Reflexionen verfolgen Sie den Alltag dieser beiden werdenden Eltern, die sich auf die größte Veränderung ihres Lebens vorbereiten.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Landes d’Armagnac