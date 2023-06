« A GRANDS TRAITS » – LÉO GUEDJ Salle du Chemin de ronde Le Malzieu-Ville, 4 septembre 2023, Le Malzieu-Ville.

Le Malzieu-Ville,Lozère

L’exposition « A grands traits » présente une belle série de dessins à l’encre de Chine de l’artiste-peintre Léo Guedj autour de la thématique des arbres…..

2023-09-04 à ; fin : 2023-10-06 12:00:00. EUR.

Salle du Chemin de ronde – Tour de Bodon

Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie



The « A grands traits » exhibition presents a fine series of Indian ink drawings by artist-painter Léo Guedj on the theme of trees….

La exposición « A grands traits » presenta una magnífica serie de dibujos a tinta china del pintor Léo Guedj sobre el tema de los árboles….

Die Ausstellung « A grands traits » zeigt eine schöne Reihe von Tuschezeichnungen des Malers Léo Guedj rund um das Thema Bäume…..

