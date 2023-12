Marché de Noël de Sansais-La Garette Salle du Châtelet Sansais, 4 décembre 2023, Sansais.

Sansais,Deux-Sèvres

Le marché de Noël de Sansais-La Garette aura lieu le 16 décembre 2023 à la salle du Châtelet.

Au programme :

– Calèche du Père Noël et ses lutins

– Lâcher de lanternes célestes

– Restauration et buvette

-…

Entrée libre.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 19:30:00. .

Salle du Châtelet

Sansais 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Sansais-La Garette Christmas market will take place on December 16, 2023 at the Salle du Châtelet.

On the program:

– Santa’s carriage and his elves

– Sky lantern release

– Catering and refreshments

-…

Free admission

El mercado de Navidad de Sansais-La Garette se celebrará el 16 de diciembre de 2023 en la Salle du Châtelet.

En el programa

– Carroza de Papá Noel y sus duendes

– Suelta de linternas celestes

– Comida y refrescos

-…

Entrada gratuita

Der Weihnachtsmarkt von Sansais-La Garette findet am 16. Dezember 2023 in der Salle du Châtelet statt.

Auf dem Programm stehen:

– Kutsche des Weihnachtsmanns und seiner Elfen

– Freilassen von Himmelslaternen

– Verpflegung und Erfrischungsstände

-…

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Niort Marais Poitevin