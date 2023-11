BAL avec Morand Cajun Band Salle du château, Vallon-Pont-d’Arc (07) BAL avec Morand Cajun Band Salle du château, Vallon-Pont-d’Arc (07), 15 décembre 2023, . BAL avec Morand Cajun Band Vendredi 15 décembre, 20h30 Salle du château, Vallon-Pont-d’Arc (07) 12 Dans le cadre des activités de l’Association ECHO des Garrigues : La Veillée Moderne Vendredi 15 decembre Salle des fêtes Vallon Pont d’Arc MUSIQUES DE LA LOUISIANE avec MORAND CAJUN BAND dés 17H30 Atelier Musiques Cajun tous instruments 19H repas tirés des sacs 20H30 Cabaret BAL CAJUN avec Morand Cajun Band : two step, waltz and Zydeco… 22H Bal avec l’ECHO FOLKESTRA et scéne ouverte Entrée 12€ Buvette boutique….renseignements 0676708599 / Echo.07@orange.fr Ruralcafe.com source : événement BAL avec Morand Cajun Band publié sur AgendaTrad Salle du château, Vallon-Pont-d’Arc (07) Salle du château, 07150 Vallon-Pont-d’Arc, France [{« link »: « mailto:Echo.07@orange.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46327 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

