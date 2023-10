La Veillee Moderne Salle du château, Vallon-Pont-d’Arc (07) La Veillee Moderne Salle du château, Vallon-Pont-d’Arc (07), 15 novembre 2023, . La Veillee Moderne Mercredi 15 novembre, 17h30 Salle du château, Vallon-Pont-d’Arc (07) gratuit La VEILLE MODERNE Reprise des soirées de l’ECHO exceptionnelllement ce mercredi 15 novembre Dés 17H30 Réunion de rentrée, informations et actions en cours, projets 2024 : vidéos, collectes, concerts, atelier orchestre…Venez nombreux participer aux actions de l’association, de la collecte à l’organisation. 19H repas tirés des sacs, buvette participative 20H30 Scéne ouverte et Bal avec le Folkestra de l’Echo : P Mazellier, A Grânicher, E Grobel….et tous les musiciens presents. Sonorisation à dispo. Buvette participative. rens : 0676708588 / 0619233630 ruralcafe.com source : événement La Veillee Moderne publié sur AgendaTrad Salle du château, Vallon-Pont-d’Arc (07) Salle du château, 07150 Vallon-Pont-d’Arc, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45890 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T17:30:00+01:00 – 2023-11-15T21:30:00+01:00

baltrad balfolk

Lieu: Salle du château, Vallon-Pont-d'Arc (07)
Adresse: Salle du château, 07150 Vallon-Pont-d'Arc, France

