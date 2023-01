Scéne ouverte de l’ECHO, Ateliers, Bal Salle du château, Vallon-Pont-d’Arc (07)

organisé par Echo des Garrigues Salle du château, Vallon-Pont-d’Arc (07) Salle du château, 07150 Vallon-Pont-d’Arc, France [{“link”: “http://ruralcafe.com/”}, {“link”: “mailto:cho.07@orange.fr”}, {“link”: “https://agendatrad.org/e/40903”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] LA VEILLEE MODERNE : La scéne ouverte de l’ECHO, 3éme vendredi du mois Vendredi 17 février salle des fêtes de Vallon Pont d’Arc Soirée spéciale chansons du traditionnel au contemporain Invité Hélène Deschamps en récital : Bien connue en Ardèche et au delà, son timbre de voix, son engagement dans les textes, son implication dans le répertoire populaire en font naturellement le prolongement de nos répertoires traditionnels, une folk singer à la française! 17H30 : –Ateliers musiques et chants : Du trad à la création contemporaine violon, flûtes, guitare, accordéon… tous instruments et chant avec P Mazellier, A Clauzel, musiciens de Rural café et avec E Grobel (guitare manouche)… Avec l’ invité du mois H Deschamps nous aborderons une chanson traditionnelle d’Ardèche et une composition d’Hélène. Partitions et paroles à venir sur le site, chant et accompagnement. Ouvert à toutes et à tous. -19H repas tirés des sacs 20H Scène ouverte : Chansons, Musiques traditionnelles du monde, jazz acoustique…sur inscriptions 0676708588 – 20H30H : Récital Héléne Deschamps : Si Hélène est avant tout chanteuse, elle est aussi conteuse. Elle aime raconter, des histoires, la sienne, celle des femmes, mais aussi la Grande Histoire, celle des luttes et des espérances d’une humanité toujours en marche… Elle nous fait l’amitié de venir à Vallon, une heure de récital à ne pas manquer… – 22H Final Invitation à la danse traditionnelle avec les musiciens de l’ECHO et tous les musiciens présents. Entrée et buvette participation libre . Petite sono à dispo. Rens, inscriptions 0676708588 site ruralcafe.com/ écho.07@orange.fr source : événement Scéne ouverte de l’ECHO, Ateliers, Bal publié sur AgendaTrad

