Bal Folk scéne ouverte de l'ECHO
Vendredi 18 novembre, 17h30
Salle du château, Vallon-Pont-d'Arc (07)

organisé par Echo des Garrigues Salle du château, Vallon-Pont-d’Arc (07) Salle du château, 07150 Vallon-Pont-d’Arc, France [{« link »: « mailto:echo.07@orange.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39545 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] La Scéne ouverte de l’ECHO…. Vallon Pont d’Arc salle des fêtes Ateliers, Scéne ouverte Musiques Trad’ chansons, jazz manouche.., Bal Folk et Trad… dés 17H30 : Ateliers musiques tous instruments avec P Mazelier ( violon, chant) A Grânicher ( accordéon diat et mélodéon) Guitare accompa et manouche (E Grobel) et invités du mois…Venez participer à l’orchestre de l’ECHO!!!! Thématique du mois : La BOURREE à 3 temps de A à Z! De l’Ardèche à l’Auvergne, du plateau à la plaine, de Louis Rispal aux derniéres collectes du plateau ardèchois… – Rythmes, cadence, formes musicales et modes, podorythmies….par P Mazellier ( musien et collecteur de la bourrée du plateau) – Initiation chant au tra la la en langue d’OC Partitions et fichiers sons en ligne sur ruralcafe.com – Initiation danses ( à confirmer) 19H repas tirés des sacs 20H Scéne ouverte ( chansons trad et contemporaines, musiques du monde, jazz manouche… 21H Bal Folk, TRad’, Musette…avec tous les musiciens présents Entrée libre et gratuite, Buvette participative, inscriptions 0676708588 / echo.07@orange.fr/ ruralcafe.com source : événement Bal Folk scéne ouverte de l’ECHO publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T17:30:00+01:00

2022-11-18T23:30:00+01:00

Lieu
Salle du château, Vallon-Pont-d'Arc (07)
Adresse
Salle du château, 07150 Vallon-Pont-d'Arc, France

