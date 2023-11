Ciné concert Salle du château Excideuil, 16 février 2024, Excideuil.

Excideuil,Dordogne

Voyage à travers l’espace et le temps :

D’un film assemblé à partir d’images scientifiques, la Compagnie des Musiques Télescopiques réalise un voyage sensoriel fait de poésie musicale et visuelle. Pink Floyd, Brian Eno et Pharoah Sanders sont leurs influences les plus palpables. Elles nourrissent un.

2024-02-16 fin : 2024-02-16 . EUR.

Salle du château

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A journey through space and time:

From a film assembled from scientific images, the Compagnie des Musiques Télescopiques creates a sensory voyage of musical and visual poetry. Pink Floyd, Brian Eno and Pharoah Sanders are their most palpable influences. They nourish a

Un viaje a través del espacio y el tiempo:

A partir de una película montada con imágenes científicas, la Compagnie des Musiques Télescopiques crea un viaje sensorial de poesía musical y visual. Pink Floyd, Brian Eno y Pharoah Sanders son sus influencias más palpables. Alimentan un

Reise durch Raum und Zeit :

Aus einem Film, der aus wissenschaftlichen Bildern zusammengesetzt ist, macht die Compagnie des Musiques Télescopiques eine Sinnesreise, die aus musikalischer und visueller Poesie besteht. Pink Floyd, Brian Eno und Pharoah Sanders sind ihre greifbarsten Einflüsse. Sie nähren ein

