Captation – Cyrano de Bergerac Salle du château Excideuil, 14 février 2024, Excideuil.

Excideuil,Dordogne

Le théâtre au cinéma avec la Comédie Française.

Programmation de la Communauté de communes Isle Loue Auvézère en Périgord en partenariat avec Cinépassion en Périgord.

Tarif plein 15€ / réduit 10€ (pré-réservation, demandeurs d’emploi, étudiants et -18).

2024-02-14 fin : 2024-02-14 . .

Salle du château

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Theater at the movies with the Comédie Française.

Program by the Communauté de communes Isle Loue Auvézère en Périgord in partnership with Cinépassion en Périgord.

Full 15? / Reduced 10? (pre-booking, jobseekers, students and under-18s)

Teatro en el cine con la Comédie Française.

Programa organizado por la Communauté de communes Isle Loue Auvézère en Périgord en colaboración con Cinépassion en Périgord.

Tarifa normal 15? / tarifa reducida 10? (reserva previa, solicitantes de empleo, estudiantes y menores de 18 años)

Theater im Kino mit der Comédie Française.

Programm der Communauté de communes Isle Loue Auvézère en Périgord in Zusammenarbeit mit Cinépassion en Périgord.

Voller Preis 15 / Ermäßigter Preis 10 (Vorreservierung, Arbeitsuchende, Studenten und unter 18 Jahren)

Mise à jour le 2023-11-16 par Isle-Auvézère