Loto de Noël des Gouyatsous Salle du château Excideuil, 3 décembre 2023, Excideuil.

Excideuil,Dordogne

Nombreux lots à gagner :

Un week-end à la Palmyre, télévision grand écran, 2 entrées au Puy du Fou, cartes cadeaux…

Animé par Jean-Marie. Snacking & boissons sur place.

Réservation obligatoire.

Le bénéfices permettront d’aider au financement d’un équipement audiovisuel pour l’école primaire..

Salle du château

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Numerous prizes to be won:

A weekend at La Palmyre, big-screen TV, 2 tickets to Puy du Fou, gift cards…

Hosted by Jean-Marie. Snacks & drinks on site.

Reservations required.

Profits will help finance audiovisual equipment for the elementary school.

Muchos premios para ganar:

Un fin de semana en La Palmyre, un televisor de pantalla grande, 2 entradas para el Puy du Fou, tarjetas regalo…

Organizado por Jean-Marie. Aperitivos y bebidas in situ.

Imprescindible reservar.

Los beneficios se destinarán a la financiación del material audiovisual de la escuela primaria.

Zahlreiche Preise zu gewinnen:

Ein Wochenende in La Palmyre, Großbildfernseher, 2 Eintrittskarten für den Puy du Fou, Geschenkkarten…

Moderiert von Jean-Marie. Snacks und Getränke vor Ort.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Der Erlös hilft bei der Finanzierung einer audiovisuellen Ausrüstung für die Grundschule.

Mise à jour le 2023-11-16 par Isle-Auvézère