Soirée Beaujolais Salle du château, 18 novembre 2023, Excideuil. Organisée par le club de l’amitié.

Animation musicale.

Menu : apéritif / assiette océane / Coq au Beaujolais / fromage / dessert, vin Beaujolais, café.

Réservation obligatoire avant le 1er novembre..

Salle du château

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Friendship Club.

Musical entertainment.

Menu : aperitif / ocean plate / Coq au Beaujolais / cheese / dessert, Beaujolais wine, coffee.

Reservation required before November 1st. Organizado por el Club de la Amistad.

Animación musical.

Menú: aperitivo / plato oceánico / Coq au Beaujolais / queso / postre, vino de Beaujolais, café.

Reserva obligatoria antes del 1 de noviembre. Organisiert vom Club de l’amitié.

Musikalische Unterhaltung.

Menü: Aperitif / Ozeanische Platte / Hahn im Beaujolais / Käse / Dessert, Beaujolais-Wein, Kaffee.

Reservierung vor dem 1. November erforderlich. Mise à jour le 2023-03-11 par Isle-Auvézère

