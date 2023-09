Projection « La révolution verte » – Festival Alimenterre Salle du Chardon Bleu – Route de la mure La Morte, 21 octobre 2023, La Morte.

La Morte,Isère

Projection du film « LA REVOLUTION VERTE » proposé par le CFSI –

Suivi d’un moment d’échanges sur tous les sujets autour de l’alimentation que vous voudrez bien aborder avec nous.

Buvette BIO et petite restauration sur place..

2023-10-21 19:30:00 fin : 2023-10-21 . .

Salle du Chardon Bleu – Route de la mure Salle du Chardon Bleu

La Morte 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Screening of the film « THE GREEN REVOLUTION » proposed by CFSI ?

Followed by a discussion on any food-related topics you’d like to raise with us.

Organic refreshments and snacks on site.

Proyección de la película « LA REVOLUCIÓN VERDE » propuesta por el CFSI ?

A continuación, tendrá la oportunidad de debatir con nosotros cualquier cuestión relacionada con la alimentación que desee plantearnos.

Refrescos y aperitivos ecológicos in situ.

Vorführung des Films « DIE GRÜNE REVOLUTION », der vom CFSI vorgeschlagen wurde ?

Anschließend besteht die Möglichkeit, sich über alle Themen rund um die Ernährung auszutauschen, die Sie mit uns besprechen möchten.

BIO-Getränke und kleine Snacks vor Ort.

