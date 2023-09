Cet évènement est passé Plongée artistique : visite interactive en scène et expérience immersive Salle du chapeau rouge Carcassonne Catégories d’Évènement: Aude

Carcassonne Plongée artistique : visite interactive en scène et expérience immersive Salle du chapeau rouge Carcassonne, 16 septembre 2023, Carcassonne. Plongée artistique : visite interactive en scène et expérience immersive Samedi 16 septembre, 14h00 Salle du chapeau rouge Gratuit. Entrée libre. Visite de l’installation et expérience immersive sur scène (pour les volontaires). Pendant un bref instant, vivez la scène tel un artiste, face à la salle, accompagné d’un technicien qui vous guidera en matière de lumière et de son. Salle du chapeau rouge 37 rue Trivalle, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie La rénovation en 2006 de la salle du chapeau rouge par la ville de Carcassonne a permis de créer une véritable salle de résidence et de concert à Carcassonne pour les groupes locaux. Cependant, son histoire n’a pas été linéaire ; d’abord conçu pour héberger et nourrir les chevaux, ensuite utilisé comme garage, puis transformé en salle de cinéma, c’est désormais un lieu de culture. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

