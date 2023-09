Catéchisme pour Adultes Salle du Chanoine Olmer, paroisse de l’Immaculée-Conception Paris Catégorie d’Évènement: Paris Catéchisme pour Adultes Salle du Chanoine Olmer, paroisse de l’Immaculée-Conception Paris, 5 octobre 2023, Paris. Catéchisme pour Adultes 5 octobre – 23 novembre, les jeudis Salle du Chanoine Olmer, paroisse de l’Immaculée-Conception Thèmes :

– Jeudi 5 octobre : Baptême et liberté, définition et le lien.

– Jeudi 19 octobre : l’Eglise, corps mystique du Christ (eucharistie, autel, reliques, scapulaire).

– Jeudi 23 novembre : « Prions ensemble au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Eglise » (prière, sacrificie, Eglise, pourquoi le Christ a institué la messe ?).

Plan de la séance

– 15mn de partage d’un fait perso (ou actu) que l’on veut partager pour aider à prier.

– 30mn d’étude d’un thème de façons rigoureuse.

– 20mn questions libres tous azimuts.

Salle du Chanoine Olmer, paroisse de l'Immaculée-Conception
15 rue Marsoulan, 75012 Paris

2023-10-05T18:30:00+02:00 – 2023-10-05T19:45:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T18:30:00+02:00 – 2023-10-05T19:45:00+02:00

2023-11-23T18:30:00+01:00 – 2023-11-23T19:45:00+01:00

