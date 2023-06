« Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? Le don de charité des parents, cercle vertueux éducationnel pour les ados dans leurs choix à venir » Salle du Chanoine Olmer, paroisse de l’Immaculée-Conception Paris Catégorie d’Évènement: Paris « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? Le don de charité des parents, cercle vertueux éducationnel pour les ados dans leurs choix à venir » Salle du Chanoine Olmer, paroisse de l’Immaculée-Conception Paris, 28 juin 2023, Paris. « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? Le don de charité des parents, cercle vertueux éducationnel pour les ados dans leurs choix à venir » Mercredi 28 juin, 20h00 Salle du Chanoine Olmer, paroisse de l’Immaculée-Conception Salle du Chanoine Olmer, paroisse de l’Immaculée-Conception 15 rue Marsoulan, 75012 Paris Paris 75012 Quartier du Bel-Air Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T20:00:00+02:00 – 2023-06-28T22:00:00+02:00

2023-06-28T20:00:00+02:00 – 2023-06-28T22:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Salle du Chanoine Olmer, paroisse de l'Immaculée-Conception Adresse 15 rue Marsoulan, 75012 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Salle du Chanoine Olmer, paroisse de l'Immaculée-Conception Paris

Salle du Chanoine Olmer, paroisse de l'Immaculée-Conception Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/