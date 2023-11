Concert de Sainte Cécile Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac, 25 novembre 2023, Saint-André-de-Cubzac.

Saint-André-de-Cubzac,Gironde

Concert de Sainte Cécile de l’Orchestre d’Harmonie de St André de Cubzac.

Clin d’oeil à l’exposition « Un Noël dans l’univers de Casse Noiselle » organisée par la médiathèque..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Salle du Champ de Foire

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Sainte Cécile concert by the Orchestre d’Harmonie de St André de Cubzac.

A nod to the exhibition « Un Noël dans l’univers de Casse Noiselle » organized by the mediatheque.

Concierto Sainte Cécile de la Orchestre d’Harmonie de St André de Cubzac.

Un guiño a la exposición « Un Noël dans l’univers de Casse Noiselle » (Una Navidad en el universo de Casse Noiselle) organizada por la mediateca.

Cäcilienkonzert des Blasorchesters von St André de Cubzac.

Augenzwinkernder Hinweis auf die von der Mediathek organisierte Ausstellung « Un Noël dans l’univers de Casse Noiselle » (Ein Weihnachten in der Welt von Casse Noiselle).

Mise à jour le 2023-10-31 par Bourg Cubzaguais Tourisme