Forum des associations à St André de Cubzac Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac, 3 septembre 2023, Saint-André-de-Cubzac.

Saint-André-de-Cubzac,Gironde

Le forum des associations est une très belle vitrine pour promouvoir les multiples propositions des associations de notre commune, qui vont de la pratique d’une activité de loisir, sportive, culturelle, ou environnementale à l’action sociale et solidaire.

Elles vous donnent rendez-vous sur leur stand pour présenter leurs activités..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 17:00:00. EUR.

Salle du Champ de Foire

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The forum of associations is a very beautiful showcase to promote the multiple proposals of the associations of our municipality, which go from the practice of a leisure, sports, cultural or environmental activity to social and solidarity action.

They invite you to visit their stand to present their activities.

El foro de asociaciones es una gran oportunidad para promocionar las numerosas actividades que ofrecen las asociaciones locales, desde actividades de ocio, deportivas, culturales y medioambientales hasta trabajo social y comunitario.

Venga a conocerlas en sus stands para saber más sobre sus actividades.

Das Forum der Vereine ist ein sehr schönes Schaufenster, um die vielfältigen Angebote der Vereine unserer Gemeinde zu fördern, die von der Ausübung einer Freizeit-, Sport-, Kultur- oder Umweltaktivität bis hin zu sozialen und solidarischen Maßnahmen reichen.

Sie laden Sie ein, sich an ihrem Stand zu treffen, um ihre Aktivitäten vorzustellen.

Mise à jour le 2023-07-11 par Bourg Cubzaguais Tourisme