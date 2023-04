J’ai trop d’amis – Théâtre jeune public Salle du Champ de Foire, 26 avril 2023, Saint-André-de-Cubzac .

Saint-André-de-Cubzac ,Gironde ,

J’ai trop d’amis – Théâtre jeune public EUR

7 allées du Champ de Foire Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac Gironde Salle du Champ de Foire 7 allées du Champ de Foire

2023-04-26 19:30:00 – 2023-04-26

Salle du Champ de Foire 7 allées du Champ de Foire

Saint-André-de-Cubzac

Gironde

.

EUR 7 7 Et la suite, l’après « rentrée au collège« , c’est mieux ? C’est pire ?

On passe la première étape, la rentrée, puis c’est l’explosion : la 6e E et toutes ces

personnes autour de soi. Ça grouille, tout le temps, partout. Parfois ça se passe bien.

Parfois ça ne se passe pas bien du tout. D’ailleurs ça ne paraît pas normal mais…

c’est quand même la honte, non ?

La compagnie du Kaïros a la justesse d’observer les mouvements de groupe à l’âge

adolescent sans en juger les protagonistes, en construction permanente.

Un duo de spectacle permettant d’amener un dialogue constructif et bienveillant sur

cette période que beaucoup préféreraient oublier.

Ce spectacle a reçu le Molière 2021 du meilleur spectacle Jeune Public.

Cie du Kaïros (Théâtre)

Durée : 1h – dès 8 ans.

©Clap

Salle du Champ de Foire 7 allées du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac

