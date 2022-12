Concert-Bal de Printemps Salle du Champ de Foire, Saint-André-de-Cubzac (33)

Concert-Bal de Printemps Salle du Champ de Foire, Saint-André-de-Cubzac (33), 2 avril 2023, . Concert-Bal de Printemps Dimanche 2 avril 2023, 15h30 Salle du Champ de Foire, Saint-André-de-Cubzac (33)

avec Lo Silenci de La Flor Salle du Champ de Foire, Saint-André-de-Cubzac (33) Allée du Champ de Foire Salle du Champ de Foire, 33240 Saint-André-de-Cubzac, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40201 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] L’Orchestre d’Harmonie organise son Concert/Bal de Printemps ! A cette occasion, concert d’Harmonie, Bal Trad avec initiation aux danses, buvette et petite restauration dans la belle salle du Champ de Foire avec parquet ! Entrée libre ! source : événement Concert-Bal de Printemps publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T15:30:00+02:00

2023-04-02T19:30:00+02:00

