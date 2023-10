6ème Marché de Noël Salle du Chaillot Ardin, 25 novembre 2023, Ardin.

Ardin,Deux-Sèvres

L’association Pour Louis et Toi organise son :

6ème MARCHE DE NOEL

SALLE DES FETES LE CHAILLOT ARDIN 79

Samedi 25 nov de 16 h 00 à 20 h 00

Dimanche de 10 h 00 à 18 h 00

Entrée gratuite

Tombola

Restauration rapide le samedi soir et dimanche midi

Buvette

Présence du Père Noël + photographe

Animation Cabaret le samedi de 19 h 00 à 21 h 00 (danses, chants, musiciens).

2023-11-25 fin : 2023-11-25 20:00:00. .

Salle du Chaillot

Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Pour Louis et Toi association is organizing its :

6th CHRISTMAS MARKET

SALLE DES FETES LE CHAILLOT ARDIN 79

Saturday, Nov 25 from 4:00 pm to 8:00 pm

Sunday from 10 h 00 to 18 h 00

Free admission

Tombola

Fast food Saturday evening and Sunday lunchtime

Refreshment bar

Santa Claus + photographer

Cabaret entertainment on Saturday from 7:00 pm to 9:00 pm (dancing, singing, musicians)

La asociación Pour Louis et Toi organiza su :

6º mercado de navidad

SALLE DES FETES LE CHAILLOT ARDIN 79

Sábado 25 Nov de 16 h 00 a 20 h 00

Domingo de 10 h 00 a 18 h 00

Entrada libre

Tómbola

Comida rápida sábado por la noche y domingo al mediodía

Bar de refrescos

Papá Noel y fotógrafo

Cabaret el sábado de 19.00 a 21.00 (baile, canto, músicos)

Der Verein Pour Louis et Toi organisiert seinen :

6. WEIHNACHTSMARKT

FESTSAAL LE CHAILLOT ARDIN 79

Samstag, 25. November von 16.00 bis 20.00 Uhr

Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr

Eintritt frei

Tombola

Schnellrestaurants am Samstagabend und Sonntagmittag

Getränkeausschank

Anwesenheit des Weihnachtsmanns + Fotograf

Kabarettprogramm am Samstag von 19.00 bis 21.00 Uhr (Tänze, Gesang, Musiker)

Mise à jour le 2023-10-09 par CC Val de Gâtine