Café Bricol’ Samedi 2 décembre, 09h00 Salle du Cers (bâtiment Oustal) Entrée libre

Samedi 2 décembre 2023, 9h, salle du Cers

Vous venez avec un appareil en panne, qui ne tient plus la charge, ne s’allume plus, qui fait un bruit anormal. Avec le Café Bricol, démonter, tester et si possible, réparer ensemble. Et donnez une seconde vie aux appareils.

Salle du Cers (bâtiment Oustal) Place François-Mitterrand – 31750 ESCALQUENS Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie

2023-12-02T09:00:00+01:00 – 2023-12-02T12:00:00+01:00

