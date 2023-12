Café Bricol’ Salle du Cers 31750 Escalquens Escalquens, 6 janvier 2024, Escalquens.

Café Bricol’ Samedi 6 janvier 2024, 09h00 Salle du Cers 31750 Escalquens gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-06T09:00:00+01:00 – 2024-01-06T11:00:00+01:00

Fin : 2024-01-06T09:00:00+01:00 – 2024-01-06T11:00:00+01:00

Samedi 6 janvier 2024, 9h à la salle du Cers

Appareil en panne ? Qui fait un bruit anormal ? Ou qui ne tient plus la charge…? Apportez-le et, avec les membres de l’association Escale-Bricole, essayez de le réparer et de donner une seconde vie à vos appareils défectueux !

Rendez-vous tous les 1ers samedis du mois

Salle du Cers 31750 Escalquens Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie

réparation bricolage