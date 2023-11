Vide coffre à jouets – Dimanche 03 décembre 2023 – Montaigu-Vendée Salle du Cercle, Saint-Hilaire-de-Loulay Montaigu-Vendée Catégories d’Évènement: Montaigu-Vendée

Vide coffre à jouets – Dimanche 03 décembre 2023 – Montaigu-Vendée Salle du Cercle, Saint-Hilaire-de-Loulay Montaigu-Vendée, 3 décembre 2023, Montaigu-Vendée. Vide coffre à jouets – Dimanche 03 décembre 2023 – Montaigu-Vendée Dimanche 3 décembre, 09h00 Salle du Cercle, Saint-Hilaire-de-Loulay sur inscription, participation de 5€ DIMANCHE 03 DÉCEMBRE 2023

De 9h à 12h30

Salle du Cercle (Saint-Hilaire-de-Loulay) à Montaigu-Vendée La Maison de l’Enfance organise un vide coffre à jouets. Les enfants et les jeunes sont invités à vendre leurs jouets, livrets et jeux.

Pour les jeunes qui souhaitent vendre, l’inscription doit se faire avant le 24 novembre, avec l’autorisation d’un parent. Salle du Cercle, Saint-Hilaire-de-Loulay 4 Rue des Jardins, Saint-Hilaire-de-Loulay, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.montaigu-vendee.com/wp-content/uploads/sites/2/2023/11/FICHE-A4-INSCRIPTION-VIDE-COFFRE-A-JOUETS-MV-2023.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T09:00:00+01:00 – 2023-12-03T12:30:00+01:00

