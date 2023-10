Soirée projection débat : mobilités alternatives Salle du Cercle Montaigu-Vendée Catégories d’Évènement: Montaigu-Vendée

Vendée Soirée projection débat : mobilités alternatives Salle du Cercle Montaigu-Vendée, 2 novembre 2023, Montaigu-Vendée. Soirée projection débat : mobilités alternatives Jeudi 2 novembre, 20h00 Salle du Cercle Dans le cadre de la réflexion sur la mobilité sur notre territoire, le groupe MVEA vous invite à une soirée débat gratuite autour du thème des alternatives à la voiture individuelle, qui aura lieu le Jeudi 2 novembre à 20 heures à la salle du Cercle à Saint Hilaire de Loulay. La soirée s’organisera autour de la projection du film Virage vers le futur, mobilités rurales : alternatives à la voiture individuelle. La projection sera suivie d’un débat avec la participation de l’association Vélo des Maines.

https://mvea85.fr/sites/blog/2023_10_02_projection_film Salle du Cercle 4 rue des Jardins – Saint-Hilaire-de-Loulay, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée 85600 Saint-Hilaire-de-Loulay Vendée Pays de la Loire 02 51 48 92 92 [{« link »: « https://mvea85.fr/sites/blog/2023_10_02_projection_film »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

