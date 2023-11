Fest deiz de Dreux 28 Salle du Cercle Laîque, Dreux (28) Fest deiz de Dreux 28 Salle du Cercle Laîque, Dreux (28), 28 janvier 2024, . Fest deiz de Dreux 28 Dimanche 28 janvier 2024, 14h30 Salle du Cercle Laîque, Dreux (28) GRATUIT Notre rendez-vous annuelle pour vous souhaiter la bonne année Grande diversitée de danses Bretonnes dans une super ambiance. source : événement Fest deiz de Dreux 28 publié sur AgendaTrad Salle du Cercle Laîque, Dreux (28) 19, Rue Pastré

19, Rue Pastré
Salle du Cercle Laîque, 28100 Dreux, France

