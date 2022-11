Fest deiz de Dreux 28 Salle du Cercle Laîque, Dreux (28)

Fest deiz de Dreux 28 Salle du Cercle Laîque, Dreux (28), 29 janvier 2023, . Fest deiz de Dreux 28 Dimanche 29 janvier 2023, 14h30 Salle du Cercle Laîque, Dreux (28)

10

avec Les chanteurs de Kan Breizh, Mesckatrad et Sklerijenn Ar Vro Salle du Cercle Laîque, Dreux (28) 19, Rue Pastré Salle du Cercle Laîque, 28100 Dreux, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39983 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Venez passer un après-midi en compagnie des danseurs de Sklerijenn Ar Vro Votre prix d’entrée comporte une première boisson source : événement Fest deiz de Dreux 28 publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-29T14:30:00+01:00

2023-01-29T18:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle du Cercle Laîque, Dreux (28) Adresse 19, Rue Pastré Salle du Cercle Laîque, 28100 Dreux, France Age maximum 110 lieuville Salle du Cercle Laîque, Dreux (28)

Salle du Cercle Laîque, Dreux (28) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//