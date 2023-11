Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto Salle du Cercle | Bischheim Bischheim, 24 novembre 2023, Bischheim.

Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto Vendredi 24 novembre, 20h00 Salle du Cercle | Bischheim 15,00 €

Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto nous entraînent dans un voyage spirituel et intimiste, une aventure humaine qui explore le spleen des déracinés, et explique pourquoi le monde ne tourne pas rond. Deux musiciens virtuoses et ouverts sur les vibrations du monde qui se sont lancés dans un dialogue poétique et intense avec la volonté d’explorer le spleen des déracinés dans une valse universelle entre deux instruments savants.

Salle du Cercle | Bischheim 2 Rue de l’Église, 67800 Bischheim Bischheim 67800 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.bischheim.alsace/evenement/24-11-2023-20-00-ablaye-cissoko-et-cyrille-brotto »}, {« type »: « email », « value »: « maculture@ville-bischheim.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 18 01 00 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

