Ladislava Salle du Cercle | Bischheim, 16 mai 2023, Bischheim.

12.00 €

Elle aux chants et lui aux cordes, ils vous feront découvrir l’histoire de la musique tzigane, ses racines et ses branches.

Salle du Cercle | Bischheim 2 Rue de l’Église, 67800 Bischheim Bischheim 67800 Bas-Rhin Grand Est

Ladislava revisite le répertoire des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est, se laissent emporter par les grands classiques du jazz manouche, reprennent Brassens, Montant ou encore Piaf sur des rythmes tziganes et interprètent leurs propres compositions.

Depuis 2014, Ladislava dépayse son public, lui proposant un voyage de la France aux Balkans. Son objectif: vous faire (re)découvrir ces morceaux d’ici et d’ailleurs, atemporels et sans frontière. Et demain,la p’tite roulotte de Ladislava sera déjà partie rouler sa bosse sur d’autres chemins… Ladislava, le récit de l’exil tzigane Sur scène, naît le personnage de Ladislava. C’est à traversses yeux d’enfant puis de femme que le public découvre l’histoire des tziganes et de leur exil. Un exil qui s’écrira par-delà les siècles et les pays.



