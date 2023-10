Conférence Salle du centre historique Mont Cornu Montcornet, 26 novembre 2023, Montcornet.

Montcornet,Ardennes

Organisé par l’association Montcornet Remonte le temps – Les Eglises Fortifiées Ardennaises avec Bruno Squevin à 17h30 le dimanche 26 novembre – La Femme au Moyen Age avec Morgane Blanc guide conférencière à Provins le dimanche 3 décembre à 17h30.

Salle du centre historique Mont Cornu

Montcornet 08090 Ardennes Grand Est



Organized by the Montcornet Remonte le temps association – Les Eglises Fortifiées Ardennaises with Bruno Squevin at 5:30 pm on Sunday, November 26 – La Femme au Moyen Age with Morgane Blanc guide conférencière in Provins on Sunday, December 3 at 5:30 pm

Organizado por la asociación Montcornet Remonte le temps – Les Eglises Fortifiées Ardennaises con Bruno Squevin a las 17:30 h el domingo 26 de noviembre – La Femme au Moyen Age con Morgane Blanc guía conférencière en Provins el domingo 3 de diciembre a las 17:30 h

Organisiert vom Verein Montcornet Remonte le temps – Les Eglises Fortifiées Ardennaises mit Bruno Squevin um 17:30 Uhr am Sonntag, den 26. November – La Femme au Moyen Age mit Morgane Blanc guide conférencière in Provins am Sonntag, den 3. Dezember um 17:30 Uhr

