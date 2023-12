CONFÉRENCE : LA TROGNE, L’ARBRE AUX 1000 USAGES Salle du Casino, Quai Jean XXIII Sarrebourg, 1 décembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Le Parc naturel régional de Lorraine organise cette conférence de Dominique Mansion, auteur et illustrateur spécialiste du monde des trognes. Les trognes sont des arbres particuliers qui ont de multiples usages : bois d’énergie, bois d’œuvre, fourrage, borne de clôture etc… Sièges de biodiversité, marqueurs de nos paysages, les trognes ont tous les atouts pour retrouver une place de choix dans nos territoires.

La conférence est gratuite et ouverte à tous. L’inscription se fait par mail. Tout public

Vendredi 2023-12-01 20:00:00 fin : 2023-12-01 22:00:00. 0 EUR.

Salle du Casino, Quai Jean XXIII

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



The Regional Nature Park of Lorraine is organizing this talk by Dominique Mansion, author and illustrator specializing in the world of trognes. Trognes are special trees with multiple uses: energy wood, timber, fodder, fence posts, etc… As seats of biodiversity and markers of our landscapes, trognes have everything it takes to regain a place of choice in our territories.

The conference is free and open to all. Please register by e-mail

El Parque Natural Regional de Lorena organiza esta conferencia de Dominique Mansion, autora e ilustradora especializada en el mundo de los trognes. Las trognes son árboles especiales que tienen usos muy diversos: madera energética, madera, forraje, postes para cercas, etc. Como fuente de biodiversidad y marcador de nuestros paisajes, los trognes tienen todo lo necesario para recuperar el lugar que les corresponde en nuestros paisajes.

La conferencia es gratuita y está abierta a todos. Inscríbase por correo electrónico

Der regionale Naturpark Lothringen organisiert diesen Vortrag von Dominique Mansion, Autor und Illustrator, der sich auf die Welt der Trognes spezialisiert hat. Trognes sind besondere Bäume, die vielfältig genutzt werden: Energieholz, Nutzholz, Futtermittel, Zaunpfähle etc. Als Sitz der Biodiversität und Markierung unserer Landschaften haben die Trogbäume alle Trümpfe in der Hand, um wieder einen bevorzugten Platz in unseren Gebieten einzunehmen.

Die Konferenz ist kostenlos und steht allen offen. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail

