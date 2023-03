SOIREE ELECTRO CANOPULSE Salle du Canopus Saint-Michel-Chef-Chef Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Michel-Chef-Chef

SOIREE ELECTRO CANOPULSE Salle du Canopus, 1 avril 2023, Saint-Michel-Chef-Chef . SOIREE ELECTRO CANOPULSE Boulevard de l’Océan Salle du Canopus Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique Salle du Canopus Boulevard de l’Océan

2023-04-01 19:00:00 – 2023-04-01 01:30:00

Salle du Canopus Boulevard de l’Océan

Saint-Michel-Chef-Chef

Loire-Atlantique . Au programme, divers artistes: INUO; DK Francky Boulevard, DJ Kar, Pedro, Compagnie Libre Expression Soirée de soutien pour organiser la troisième édition d’un festival à St Michel Chef Chef en septembre prochain.

Bar et petite restauration sur place

Billetterie en ligne et sur place Nous vous attendons nombreux pour cette soirée clubbing, apéro, danse ! Salle du Canopus Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Michel-Chef-Chef Autres Lieu Saint-Michel-Chef-Chef Adresse Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique Salle du Canopus Boulevard de l'Océan Ville Saint-Michel-Chef-Chef Departement Loire-Atlantique Tarif Lieu Ville Salle du Canopus Boulevard de l'Océan Saint-Michel-Chef-Chef

SOIREE ELECTRO CANOPULSE Salle du Canopus 2023-04-01 was last modified: by SOIREE ELECTRO CANOPULSE Salle du Canopus Saint-Michel-Chef-Chef 1 avril 2023 Boulevard de l'Océan Salle du Canopus Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique Loire-Atlantique Salle du Canopus Saint-Michel-Chef-Chef

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique