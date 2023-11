Festival occitan salle du Café, Saint-Amadou (09) Festival occitan salle du Café, Saint-Amadou (09), 17 novembre 2023, . Festival occitan Vendredi 17 novembre, 18h00 salle du Café, Saint-Amadou (09) Au chapeau Inauguration de l’exposition » Mai viste, mai naut, mai fòrt » les sports traditionnels du Midi, un spectacle vivant (réalisée par le CIRDOC de Béziers) et conférence d’Alain Rouch sur le Rugby à XIII. source : événement Festival occitan publié sur AgendaTrad salle du Café, Saint-Amadou (09) salle du Café, 09100 Saint-Amadou, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46061 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T18:00:00+01:00 – 2023-11-17T20:30:00+01:00

Détails
Lieu salle du Café, Saint-Amadou (09)
Adresse salle du Café, 09100 Saint-Amadou, France

