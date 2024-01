LA LEGENDE DU LION SALLE DU CADRAN Ensues La Redonne, dimanche 21 avril 2024.

Sur la savane africaine, un lion tout-puissant règne sur les autres animaux. Son fils, un jeune lion, sait qu’un jour il lui succèdera, mais il est loin de se douter des épreuves qui l’attendent. Un méchant personnage, qui aspire depuis toujours au trône, fera tout pour empêcher la succession.C’est alors que le destin place sur la route du jeune lion de curieux personnages de la jungle, drôles et étonnants, qui vont l’aider à grandir et reprendre ce qui lui revient de droit.Voilà le point de départ de La Légende du Lion, le Retour du Roi, un spectacle épique qui promet d’être un moment inoubliable pour toute la famille.Ce spectacle de comédie musicale est une expérience immersive qui plongera les spectateurs dans un monde magique et fantastique. Les décors, les costumes et les effets spéciaux sont à couper le souffle, créant une atmosphère de rêve et d’aventure.La musique et les chansons originales transportent les spectateurs dans un voyage musical inoubliable. Les personnages, quant à eux, sont attachants et hilarants, créant une ambiance conviviale et chaleureuse.Mais La Légende du Lion, le Retour du Roi est plus qu’un simple spectacle de divertissement. Il enseigne également des leçons importantes sur le leadership, le courage et la persévérance, qui sont des valeurs essentielles à transmettre aux enfants.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-04-21 à 15:00

SALLE DU CADRAN CHEMIN DU STADE 13820 Ensues La Redonne 13