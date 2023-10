FESTIVAL BRASSENS Salle du cadran Ensuès-la-Redonne, 13 octobre 2023, Ensuès-la-Redonne.

FESTIVAL BRASSENS Vendredi 13 octobre, 20h30 Salle du cadran A partir de 15€

Comme à l’accoutumée, nous vous proposons des spectacles inédits à Ensuès la Redonne, voire créés pour la circonstance, tous épatants et dans la droite ligne de ce que nous programmons depuis 9 ans. Nous comptons sur vous : venez et parlez-en autour de vous. D’avance merci.

PROGRAMME :

Vendredi 13 octobre 2023

20h30 : CABARET MONTMARTRE avec Martial Robillard et Jean-Claude Marotte puis, après l’entracte, le groupe CHEVAL 2 TROIS chante Brassens

Samedi 14 octobre 2023

14h00 : Chorale LA CLEF FREDONNE

14h30 : Spectacle de danse sur des chansons françaises (voir p. 4)

16h15 : Scène ouverte

20h30 : DANS LE CŒUR DE GEORGES par Livane puis, après l’entracte, le groupe LA BISE A MADAME chante Brassens (voir p.5)

Dans le hall, en plus de la buvette-restauration, un stand proposera les CD des différents artistes.

et voilà le programme!

A feuilleter : https://www.calameo.com/read/006790957527d941bbffd

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Salle du cadran Chemin Du Stade 13820 Ensues La Redonne Ensuès-la-Redonne 13820 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/foyer-rural-ensues/evenements/festival-brassens-1 »}] [{« data »: {« author »: « Foyer Rural », « cache_age »: 86400, « description »: « 9u00e8me FESTIVAL GEORGES BRASSENS Salle du Cadran ch. du Stade 13820 Ensuu00e8s la Redonne VENDREDI 13 OCTOBRE 2023 ET SAMEDI 14 OCTOBRE 2023 INFORMATIONS : festivalbrassensensues RESERVATIONS : 06 31 91 20 68 / 04 42 45 76 53 Places numu00e9rotu00e9es… », « type »: « rich », « title »: « Livret2programme Brassens 2023 », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230427101126-445a5595a63c4c79768d9e0e4ae9a6a5/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/006790957527d941bbffd », « thumbnail_height »: 1596, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/6790957 », « thumbnail_width »: 1125, « html »: «

« , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://www.calameo.com/read/006790957527d941bbffd »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T23:00:00+02:00

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T23:00:00+02:00