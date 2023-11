Marché de Noël Salle du Bru Saint-Jeures, 2 décembre 2023, Saint-Jeures.

Saint-Jeures,Haute-Loire

Ça bouge à Saint Jeures ! Après les Nuits de St Jeures cet été, voici le marché de Noël. Venez faire le plein d’idées cadeaux au marché de Noël de Saint Jeures. Apéritifs de Noël, tombola, jeu Kapla géant, photo avec le Père-Noël. Crêpes, buvette..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 . .

Salle du Bru

Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Saint Jeures is on the move! After the Nuits de St Jeures this summer, here comes the Christmas market. Come and stock up on gift ideas at the Saint Jeures Christmas market. Christmas aperitifs, tombola, giant Kapla game, photo with Santa Claus. Pancakes, refreshments.

¡En Saint Jeures están pasando cosas! Después de las Nuits de St Jeures de este verano, llega el mercado de Navidad. Venga a abastecerse de ideas para regalos en el mercado navideño de Saint Jeures. Bebidas navideñas, tómbola, juego de Kapla gigante, foto con Papá Noel. Tortitas y refrescos.

Es tut sich was in Saint Jeures! Nach den Nuits de St Jeures im Sommer folgt nun der Weihnachtsmarkt. Kommen Sie auf den Weihnachtsmarkt von Saint Jeures, um sich mit Geschenkideen einzudecken. Weihnachtliche Aperitifs, Tombola, riesiges Kapla-Spiel, Foto mit dem Weihnachtsmann. Crêpes, Getränkestand.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme du Haut-Lignon