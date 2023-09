Concert et Paëlla Salle du Bru Saint-Jeures, 14 octobre 2023, Saint-Jeures.

Saint-Jeures,Haute-Loire

Concert à partir de 19h avec Naïvo, un duo de Jazz, Ascahire, musique Trad et Téo et Cala, Rumba Flamenca.



Paëlla à déguster sur place ou à emporter, buvette, gâteaux, crêpes..

2023-10-14 19:00:00 fin : 2023-10-14 . EUR.

Salle du Bru

Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Concert from 7pm with Naïvo, a Jazz duo, Ascahire, Trad music and Téo et Cala, Rumba Flamenca.



Paëlla to eat in or take away, refreshment bar, cakes and crêpes.

Concierto a partir de las 19.00 h con Naïvo, dúo de jazz, Ascahire, música tradicional y Téo et Cala, rumba flamenca.



Paëlla para comer o llevar, bar de refrescos, pasteles y crepes.

Konzert ab 19 Uhr mit Naïvo, einem Jazz-Duo, Ascahire, Trad-Musik, und Téo et Cala, Rumba Flamenca.



Paëlla zum Verzehr vor Ort oder zum Mitnehmen, Getränkestand, Kuchen, Crêpes.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme du Haut-Lignon