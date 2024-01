Ciné-débat Salle du Bouton d’Art Rocheservière, vendredi 9 février 2024.

Ciné-débat Projection du film « Résilience Grand Lieu » Vendredi 9 février, 20h00 Salle du Bouton d’Art Entrée gratuite

La municipalité en partenariat avec l’association Concert’eau organise une soirée – ́ avec la projection du film » ́ ? »

Grâce, aux images aériennes spectaculaires et de divers témoignages d’usagers de l’eau, vous partirez à la découverte des paysages et des habitants du bassin versant de Grand Lieu où plusieurs exploitations agricoles dont une Cervièroise apparaissent dans ce film.

Vous prendrez de la hauteur pour découvrir les 3 affluents du lac de Grand Lieu : la Boulogne, la Logne et l’Issoire.

A l’issue de la projection, le réalisateur vendéen sera présent pour répondre à vos questions.

En attendant, vous pouvez visionner la bande-annonce

https://www.youtube.com/watch?v=u6er2BfNCqU

Concert’eau

