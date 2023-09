Prendre du temps pour soi! pour rester en bonne santé. Salle du bocage La haye pesnel La Haye-Pesnel, 10 novembre 2023, La Haye-Pesnel.

Prendre du temps pour soi! pour rester en bonne santé. Vendredi 10 novembre, 20h30 Salle du bocage La haye pesnel

Une soirée théâtre organisée par les élus MSA des cantons de Bréhal/Granville; Avranches et Pontorson sur la thématique de prendre du temps pour soi, pour sa famille, pour prendre conscience, pour prendre du recul, pour se ressourcer, pour se poser, cultiver son bien-être.

Cette soirée conviviale sera suivi d’ateliers pour aller plus loin et mettre en pratique.

Salle du bocage La haye pesnel 3 rue Guillaume Le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-10T23:00:00+01:00

théâtre rire

MSA Côtes Normandes service communication