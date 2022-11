Goûter de Noël avec la Maison de quartier Jacques-Brel Salle du Blason Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Mercredi 14 décembre 2022, la maison de quartier Jacques-Brel organise un grand goûter de Noël de 14h à 17h à la salle du Blason. Salle du Blason Rue du blason 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:accueiljbrel@villeneuvedascq.fr »}] Mercredi 14 décembre 2022, la maison de quartier Jacques-Brel organise un grand goûter de Noël de 14h à 17h à la salle du Blason. Organisé par la Maison de quartier Jacques-Brel en partenariat avec le Centre Social Centre Ville, l’AFEV, Mindset l’Atelier, La Roulotte Urbaine, VRAC, Le Poteau Rose, les Petites Mascottes, les ateliers de Jonck, les services de la Ville, les 3F Notre Logis, LMH et Vilogia. Au programme : ateliers créatifs,

artistes circassiens,

goûter zéro déchet. Sur inscription à la MQJB Par mail accueiljbrel@villeneuvedascq.fr

ou par tél. au 03 20 43 20 60

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-14T14:00:00+01:00

2022-12-14T17:00:00+01:00

