représentation théâtrale Salle du Berry, 19 mars 2023, Saint-Sauveur. représentation théâtrale Dimanche 19 mars, 15h00 Salle du Berry tarifs : 8€ adulte , 5€ tarif réduit , gratuit – de 12 ans BOEING-BOEING « Tous les avantages de la polygamie, sans aucun de ses inconvénients : Bernard a trouvé la solution. Ses maîtresses-fiancées sont trois hôtesses de l’air, de 3 pays et de 3 compagnies différentes. Le tout est d’harmoniser les horaires. Cette mécanique se déroule sous la houlette de Roberto, son Major d’homme et devant l’ami d’enfance, Pierre, qui rêvait de mariage-pépère ! Le grain de sable vient du progrès : un nouveau Boeing, plus puissant … et plus rapide. Ce qui devait arriver arriva : les horaires se téléscopent… » Salle du Berry 38 rue du Berry Senillé, 86100 Senillé Saint-Sauveur Saint-Sauveur 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549936541 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

