Saint-Gaudens Concert « Pluriels chante le Cinéma » Salle du Belvedere Saint-Gaudens, 3 novembre 2023, Saint-Gaudens. Concert « Pluriels chante le Cinéma » Vendredi 3 novembre, 20h21 Salle du Belvedere 6€ L’association les mains dans la main – Comminges et l’ACL 31Production vous présentent « Pluriels chante le Cinéma ».

Fin de soirée dansante années 80-90.

Billeterie en ligne : https://url.fr/I22w ou sur place,

Le nombre de place est limité. Entrée : 6 €

Buvette – Pâtisserie. Salle du Belvedere Rue du Commandant Bru Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06.18.09.55.11 »}] [{« link »: « https://url.fr/I22w »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T20:21:00+01:00 – 2023-11-03T23:30:00+01:00

