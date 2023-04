Journée Nationale de l’Accès au Droit Salle du Belvedere Saint-Gaudens Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Journée Nationale de l’Accès au Droit Salle du Belvedere, 24 mai 2023, Saint-Gaudens. Journée Nationale de l’Accès au Droit Mercredi 24 mai, 09h00 Salle du Belvedere Entrée libre Le 24 mai 2023 aura lieu la journée nationale de l’accès au droit à Saint-Gaudens. C’est l’occasion de rencontrer des avocats, notaires, commissaires de justice, mandataires judiciaires, représentants de la commission de surendettement… pour faire le point sur les différents dispositifs d’information et d’accompagnement juridiques. Salle du Belvedere Rue du Commandant Bru Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

