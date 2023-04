Retirada – Histoires d’exils Salle du Belvedere Saint-Gaudens Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Gaudens

Retirada – Histoires d’exils Salle du Belvedere, 6 mai 2023, Saint-Gaudens. Retirada – Histoires d’exils 6 et 7 mai Salle du Belvedere SAMEDI 6 MAI

16h spectacle : Les sentiers de liberté DIMANCHE 7 MAI

10h30-12h30 : présentation de livre sur la guerre dEspagne par la librairie l’Indépendant Salle du Belvedere Rue du Commandant Bru Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://memoriayexilio.over-blog.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0633873435 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T14:00:00+02:00 – 2023-05-06T19:00:00+02:00

2023-05-07T10:00:00+02:00 – 2023-05-07T17:00:00+02:00 Memoria y exilio

