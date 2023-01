Concert Chant I Téléthon Salle du Belvedere Saint-Gaudens Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Gaudens

Concert Chant I Téléthon Salle du Belvedere, 21 janvier 2023, Saint-Gaudens. Concert Chant I Téléthon Samedi 21 janvier, 19h30 Salle du Belvedere

10 € et gratuit pour les moins de 8 ans

Coulisse et concert, l’origine de la chanson Salle du Belvedere Rue du Commandant Bru Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T19:30:00+01:00

2023-01-21T23:00:00+01:00

